Россияне уничтожили и повредили 1 629 единиц пожарно-спасательной техники

По данным ГСЧС российская армия в Украине уничтожили и повредили 1 629 единиц пожарно-спасательной техники. Технику расстреляли, взорвали, разобрали на детали или украли. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В частности, сегодня, 3 января, в поселке Дввуречная Купянского района Харьковщины в результате минометных обстрелов были повреждены еще два пожарных автомобиля. Сообщается, что жертв и пострадавших среди личного состава нет, но нет и возможности оперативно оказать помощь жителям района, пока технику не восстановят или не заменят.
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