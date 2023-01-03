Россияне уничтожили и повредили 1 629 единиц пожарно-спасательной техники

16:32 03 января Киев, Украина

По данным ГСЧС российская армия в Украине уничтожили и повредили 1 629 единиц пожарно-спасательной техники. Технику расстреляли, взорвали, разобрали на детали или украли. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
 
"Сколько бы западные партнеры ни помогали техникой, сколько новых автомобилей ни закупило бы государство, с такими соседями этого всегда будет мало", - отмечают в ГСЧС.
 
В частности, сегодня, 3 января, в поселке Дввуречная Купянского района Харьковщины в результате минометных обстрелов были повреждены еще два пожарных автомобиля. Сообщается, что жертв и пострадавших среди личного состава нет, но нет и возможности оперативно оказать помощь жителям района, пока технику не восстановят или не заменят.
 
"Эта техника крайне необходима нашим спасателям, чтобы иметь возможность помогать людям, жизнь которых ежедневно на грани выживания. Сейчас нас лишили этой возможности, пока машины не будут восстановлены или заменены", - говорится в сообщении.