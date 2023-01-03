Россияне уничтожили и повредили 1 629 единиц пожарно-спасательной техники

16:32 03 января Киев, Украина

По данным ГСЧС российская армия в Украине уничтожили и повредили 1 629 единиц пожарно-спасательной техники. Технику расстреляли, взорвали, разобрали на детали или украли. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Сколько бы западные партнеры ни помогали техникой, сколько новых автомобилей ни закупило бы государство, с такими соседями этого всегда будет мало", - отмечают в ГСЧС.

В частности, сегодня, 3 января, в поселке Дввуречная Купянского района Харьковщины в результате минометных обстрелов были повреждены еще два пожарных автомобиля. Сообщается, что жертв и пострадавших среди личного состава нет, но нет и возможности оперативно оказать помощь жителям района, пока технику не восстановят или не заменят.