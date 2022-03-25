Россияне уничтожают украинские архивы, в которых хранятся документы о репрессиях советского режима

В Государственной архивной службе сообщают о случаях целенаправленного повреждения зданий государственных архивов в Харькове и Черниговской области. Пока известно об уничтожении как минимум одного архива — на Черниговщине. Сгорело архивное подразделение СБУ. Это документы, относящиеся к репрессиям советского режима против украинцев.
Об этом сообщил глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.
Об этом сообщил глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.
Удастся ли сохранить архивные документы, пока неизвестно, о потерях и сохраненных документах можно будет говорить уже после освобождения территорий от российских оккупантов. Также Хромов отметил, что для России привычным делом является кража украинских архивных документов, как это было в советское время и после захвата Крыма и Донбасса. Росархив – часть пропагандистской машины страны-агрессора.
С первого дня войны представители Государственной архивной службы Украины начали работать над тем, чтобы в Росархив применили санкции. Для этого они направили соответствующее обращение в Международный совет архивов.
В политическом плане это означает полную изоляцию, в практическом — блокирование в дальнейшем любых проектов, которые могли бы поддержать развитие архивного дела в РФ и Беларуси, например, в оцифровке документов, материально-технической помощи.
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