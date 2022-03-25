Россияне уничтожают украинские архивы, в которых хранятся документы о репрессиях советского режима

18:08 25 марта Киев, Украина





Об этом сообщил глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов. В Государственной архивной службе сообщают о случаях целенаправленного повреждения зданий государственных архивов в Харькове Черниговской области. Пока известно об уничтожении как минимум одного архива — на Черниговщине. Сгорело архивное подразделение СБУ. Это документы, относящиеся к репрессиям советского режима против украинцев.Об этом сообщил глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

“Также мы знаем, что повреждено как минимум несколько зданий, в частности в Харькове, но по состоянию на сегодняшний день документы уцелели. Но мы не знаем, что происходит с некоторыми отделами районных государственных администраций на временно оккупированных территориях. К сожалению, нет сведений о состоянии зданий, а также судьбе оставшихся там архивистов”, — говорится в сообщении.

Удастся ли сохранить архивные документы, пока неизвестно, о потерях и сохраненных документах можно будет говорить уже после освобождения территорий от российских оккупантов. Также Хромов отметил, что для России привычным делом является кража украинских архивных документов, как это было в советское время и после захвата Крыма и Донбасса. Росархив – часть пропагандистской машины страны-агрессора.



С первого дня войны представители Государственной архивной службы Украины начали работать над тем, чтобы в Росархив применили санкции. Для этого они направили соответствующее обращение в Международный совет архивов.

“Обращение поддержали многие наши коллеги, прежде всего архивные учреждения стран Балтии, Западной Европы, Америки, Канады и т.д. Еще 10 марта состоялось внеочередное заседание исполнительного совета Международного совета архивов, на котором было принято решение об остановке отношений совета со всеми архивными учреждениями России и Республики Беларусь, являющимися членами организации. Они также не смогут участвовать в каких-либо международных мероприятиях и конференциях“, — отметил Хромов.

В политическом плане это означает полную изоляцию, в практическом — блокирование в дальнейшем любых проектов, которые могли бы поддержать развитие архивного дела в РФ и Беларуси, например, в оцифровке документов, материально-технической помощи.