Россияне, угрожая автоматами, украли в Херсоне списки избирателей

18:01 20 июня Киев, Украина





Об этом сообщает полиция Российские оккупанты похитили из Государственного архива Херсонской области избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год.Об этом сообщает полиция Херсонской области

“Во временно оккупированном городе Херсон представители оккупационных властей ворвались в Государственный архив Херсонской области и похитили избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год.



По предварительной версии персональные данные избирателей города Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины", – говорится в сообщении.

Уведомление о преступлении поступило от представителя Государственного архива Херсонской области.



По его словам, в помещение архива пришли трое неустановленных мужчин, которые имели удостоверение работника новой оккупационной власти российской федерации "Военно-гражданской администрации Херсонской области". Оккупанты угрожали работникам учреждения применением автоматического оружия, таким образом они незаконно изъяли из архива 15 коробок с избирательной документацией. Там были и списки избирателей по очередным выборам Президента Украины в 2019 году.

"Пренебрегая все нормы и законы, представители оккупационной власти таким образом пытаются сымитировать волеизъявление жителей Херсонщины и ускорить узаконение своей власти", - отмечает полиция.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Эта статья предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.