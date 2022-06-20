Россияне, угрожая автоматами, украли в Херсоне списки избирателей

Российские оккупанты похитили из Государственного архива Херсонской области избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год.
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
Уведомление о преступлении поступило от представителя Государственного архива Херсонской области.
По его словам, в помещение архива пришли трое неустановленных мужчин, которые имели удостоверение работника новой оккупационной власти российской федерации "Военно-гражданской администрации Херсонской области". Оккупанты угрожали работникам учреждения применением автоматического оружия, таким образом они незаконно изъяли из архива 15 коробок с избирательной документацией. Там были и списки избирателей по очередным выборам Президента Украины в 2019 году.
По его словам, в помещение архива пришли трое неустановленных мужчин, которые имели удостоверение работника новой оккупационной власти российской федерации "Военно-гражданской администрации Херсонской области". Оккупанты угрожали работникам учреждения применением автоматического оружия, таким образом они незаконно изъяли из архива 15 коробок с избирательной документацией. Там были и списки избирателей по очередным выборам Президента Украины в 2019 году.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Эта статья предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.
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