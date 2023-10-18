Россияне ударили по жилой многоэтажке в Запорожье, есть погибшие

10:03 18 октября Киев, Украина

Ночью россияне ударили по жилой многоэтажке в центральной части Запорожья. Известно о двух погибших, троих раненых, еще три человека считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Ракета попала в многоквартирный дом в центре города, разрушен подъезд с пятого по третий этажи, 50 жителей были эвакуированы. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Запорожью.

"Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому - обычной пятиэтажке. Разрушены восемь квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут быть люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие пострадали из-за российского террора", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что рф продолжает тактику войны с гражданскими.