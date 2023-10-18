Россияне ударили по жилой многоэтажке в Запорожье, есть погибшие
10:03 18 октября Киев, Украина
Ночью россияне ударили по жилой многоэтажке в центральной части Запорожья. Известно о двух погибших, троих раненых, еще три человека считаются пропавшими без вести.
Об этом пишет глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Ракета попала в многоквартирный дом в центре города, разрушен подъезд с пятого по третий этажи, 50 жителей были эвакуированы. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Запорожью.
"Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому - обычной пятиэтажке. Разрушены восемь квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут быть люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие пострадали из-за российского террора", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что рф продолжает тактику войны с гражданскими.
"Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. российский террор должен проиграть", - подытожил президент.
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