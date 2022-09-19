Россияне ударили по прифронтовой Авдеевке, пострадал центр города

Утром 19 сентября войска рф нанесли массированный удар по прифронтовой Авдеевке, пострадал центр города.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Он также опубликовал фото последствий ночных обстрелов Донецкой области.
Он также опубликовал фото последствий ночных обстрелов Донецкой области.
Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по экономическому колледжу в Краматорске из комплекса С-300.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко показал последствия обстрела.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко показал последствия обстрела.
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