Россияне ударили из артиллерии по Днепропетровской области

08:55 20 июня Киев, Украина

Российская армия обстреляла Криворожский район Днепропетровской области.

 
"Ночь с обстрелами. Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району" - глава Днепропетровской ОВА.
 
В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали.

В Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки.

В других районах области по состоянию на 07:35 спокойно.