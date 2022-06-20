Россияне ударили из артиллерии по Днепропетровской области

08:55 20 июня Киев, Украина

Российская армия обстреляла Криворожский район Днепропетровской области.

"Ночь с обстрелами. Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району" - глава Днепропетровской ОВА.

В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали.



В Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки.



В других районах области по состоянию на 07:35 спокойно.