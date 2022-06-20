Россияне ударили из артиллерии по Днепропетровской области

Российская армия обстреляла Криворожский район Днепропетровской области.
В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали.
В Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки.
В других районах области по состоянию на 07:35 спокойно.
В Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки.
В других районах области по состоянию на 07:35 спокойно.
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