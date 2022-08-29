Россияне требуют до $500 с людей, желающих покинуть оккупированный юг

На российском блокпоста в Васильевке оккупанты требуют от людей, желающих покинуть оккупированные районы юга Украины, от 100 до 500 долларов за выезд.
Об этом 4 августа в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров .
/>Васильевка – город в Мелитопольском районе, через который можно выехать на неоккупированные территории Запорожской области. Однако оккупанты пропускают машины гражданских очень медленно, а потому люди вынуждены ждать под палящим солнцем, из-за чего некоторые даже умирают в очереди.
Сейчас на блокпосту, по словам Федорова, на выезд стоят 1200 автомобилей, которые ждут в трех отдельных очередях.
Об этом 4 августа в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров .
/>Васильевка – город в Мелитопольском районе, через который можно выехать на неоккупированные территории Запорожской области. Однако оккупанты пропускают машины гражданских очень медленно, а потому люди вынуждены ждать под палящим солнцем, из-за чего некоторые даже умирают в очереди.
Сейчас на блокпосту, по словам Федорова, на выезд стоят 1200 автомобилей, которые ждут в трех отдельных очередях.
Еще одной проблемой для тех, кто пытается выехать с оккупированных территорий, является плохое состояние дороги в так называемой серой зоне – из-за сильных ливней путь размыло.
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