Россияне требуют до $500 с людей, желающих покинуть оккупированный юг

16:46 04 августа Киев, Украина

На российском блокпоста в Васильевке оккупанты требуют от людей, желающих покинуть оккупированные районы юга Украины, от 100 до 500 долларов за выезд.



Об этом 4 августа в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров .



/>Васильевка – город в Мелитопольском районе, через который можно выехать на неоккупированные территории Запорожской области. Однако оккупанты пропускают машины гражданских очень медленно, а потому люди вынуждены ждать под палящим солнцем, из-за чего некоторые даже умирают в очереди.



Сейчас на блокпосту, по словам Федорова, на выезд стоят 1200 автомобилей, которые ждут в трех отдельных очередях.

“Первая – это, очевидно, платная. Они берут из людей от 100 до 500 долларов за выезд без очереди, и люди могут уехать за сутки. Вторая – для льготных категорий, люди ждут 3–4 суток, в нее могут войти инвалиды, маленькие дети, пожилые люди, третья – обычная, до 7 дней ожидания”, – рассказывает мэр.

Еще одной проблемой для тех, кто пытается выехать с оккупированных территорий, является плохое состояние дороги в так называемой серой зоне – из-за сильных ливней путь размыло.