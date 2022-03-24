Россияне строят военную базу в оккупированном Мелитополе

10:24 24 марта Киев, Украина





По его словам, первые ракеты россиян в Мелитополе прилетели еще 24 февраля по местной военной базе, где находится аэродром. На аэродроме временно оккупированного Мелитополя оккупанты строят военную базу, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров По его словам, первые ракеты россиян в Мелитополе прилетели еще 24 февраля по местной военной базе, где находится аэродром.

«Сейчас оккупанты строят там свою военную базу, которая выпускает ракеты по всем городам Украины. Это особенно опасная точка размещения, потому что все ракетные установки будут уничтожаться», – сообщил городской голова.

Таким образом, русские военные специально подвергают мелитопольцев опасности, делая их заложниками и живым щитом во время войны.



Кроме того, как рассказал мэр Мелитополя, ежедневно российские кафиры запугивают мирных жителей, похищают активистов, проводят обыски в домах, грабят предпринимателей и т.д.



В издании напомнили, что Иван Фёдоров провел 6 дней в плену рашистов. Его угнали из временного офиса – натянули мешок на голову, посадили в машину и отвезли в местный СИЗО, где разместились кафиры.