Россияне строят военную базу в оккупированном Мелитополе

На аэродроме временно оккупированного Мелитополя оккупанты строят военную базу, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, первые ракеты россиян в Мелитополе прилетели еще 24 февраля по местной военной базе, где находится аэродром.
По его словам, первые ракеты россиян в Мелитополе прилетели еще 24 февраля по местной военной базе, где находится аэродром.
Таким образом, русские военные специально подвергают мелитопольцев опасности, делая их заложниками и живым щитом во время войны.
Кроме того, как рассказал мэр Мелитополя, ежедневно российские кафиры запугивают мирных жителей, похищают активистов, проводят обыски в домах, грабят предпринимателей и т.д.
В издании напомнили, что Иван Фёдоров провел 6 дней в плену рашистов. Его угнали из временного офиса – натянули мешок на голову, посадили в машину и отвезли в местный СИЗО, где разместились кафиры.
Кроме того, как рассказал мэр Мелитополя, ежедневно российские кафиры запугивают мирных жителей, похищают активистов, проводят обыски в домах, грабят предпринимателей и т.д.
В издании напомнили, что Иван Фёдоров провел 6 дней в плену рашистов. Его угнали из временного офиса – натянули мешок на голову, посадили в машину и отвезли в местный СИЗО, где разместились кафиры.
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