Россияне снова накрыли огнем Никопольский район

08:44 23 января Киев, Украина

Российские агрессоры обстреляли две громады Никопольского района Днепропетровщины из "Градов" и "Ураганов".

Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Россияне дважды обстреляли район. В Мировскую и Марганецкую громады прилетели более 20 вражеских снарядов.

Резниченко отметил, что люди не пострадали.

На месте поражений работают представители ГСЧС, последствия выясняются.