Россияне снова накрыли огнем Никопольский район

Российские агрессоры обстреляли две громады Никопольского района Днепропетровщины из "Градов" и "Ураганов".
Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.
Россияне дважды обстреляли район. В Мировскую и Марганецкую громады прилетели более 20 вражеских снарядов.
Резниченко отметил, что люди не пострадали.
На месте поражений работают представители ГСЧС, последствия выясняются.
Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.
Россияне дважды обстреляли район. В Мировскую и Марганецкую громады прилетели более 20 вражеских снарядов.
Резниченко отметил, что люди не пострадали.
На месте поражений работают представители ГСЧС, последствия выясняются.
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