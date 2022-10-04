Россияне шесть раз ударили по Днепропетровщине, есть пострадавшие

В ночь на 4 октября российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, пострадали четыре человека.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он уточнил, что вражеским ударам подверглись Никопольский и Синельниковский районы.
В результате атаки город остался без воды - повреждены сети насосной станции водоканала. Более 7 000 семей остались без света. Работы по восстановлению линий продолжаются.
Кроме того, повреждены более 30 многоэтажных и частных домов, школа, аптека, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания. В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры.
В Марганецкой и Красногригорьевской общинах масштабы разрушений выясняются, предварительно, без пострадавших.
В Покровской общине Синельниковского района из-за вражеской атаки загорелись склады сельхозпредприятия.
Кроме того, повреждены более 30 многоэтажных и частных домов, школа, аптека, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания. В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры.
В Марганецкой и Красногригорьевской общинах масштабы разрушений выясняются, предварительно, без пострадавших.
В Покровской общине Синельниковского района из-за вражеской атаки загорелись склады сельхозпредприятия.
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