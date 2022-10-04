Россияне шесть раз ударили по Днепропетровщине, есть пострадавшие

09:06 04 октября Киев, Украина

В ночь на 4 октября российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, пострадали четыре человека.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



Он уточнил, что вражеским ударам подверглись Никопольский и Синельниковский районы.

"Больше всего пострадал Никополь. Туда прилетели около 30 снарядов из российских Градов и тяжелой артиллерии. Ранены четверо мужчин - 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них в больнице", - подчеркнул губернатор.

В результате атаки город остался без воды - повреждены сети насосной станции водоканала. Более 7 000 семей остались без света. Работы по восстановлению линий продолжаются.



Кроме того, повреждены более 30 многоэтажных и частных домов, школа, аптека, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания. В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры.



В Марганецкой и Красногригорьевской общинах масштабы разрушений выясняются, предварительно, без пострадавших.



В Покровской общине Синельниковского района из-за вражеской атаки загорелись склады сельхозпредприятия.