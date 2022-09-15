Россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте, под завалами ищут людей

12:36 15 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко и полиция Донецкой области.



За сутки под огнем оккупантов оказались 13 населенных пунктов. Уничтожены и повреждены 30 гражданских объектов – 15 жилых домов, помещение ТЭС, линия электропередач.



Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами может находиться четыре человека. На месте работает ГСЧС.



В Торецке оккупанты попали в больницу. В результате один человек получил ранения, повреждены 3 отделения.



Оккупанты продолжают обстреливать Донетчину, в результате атак есть погибшие и раненые. Разрушена гражданская инфраструктура и жилые дома. Активнее всего военные рф стреляли в Бахмутском районе. Там под завалами многоэтажки ищут людей.Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко и полиция Донецкой области.За сутки под огнем оккупантов оказались 13 населенных пунктов. Уничтожены и повреждены 30 гражданских объектов – 15 жилых домов, помещение ТЭС, линия электропередач.Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами может находиться четыре человека. На месте работает ГСЧС.В Торецке оккупанты попали в больницу. В результате один человек получил ранения, повреждены 3 отделения.

В Светлодарской общине россияне обстреливали Одрадовку и Майорск. Информация о пострадавших не поступала.

Ночью были прилеты по Северску, там повреждены частные дома.

В Покровском районе россияне ударили по тыловому Мирнограду и прифронтовым Авдеевской и Очеретинской общинах.



В Мирнограде попали в шахту, ранили одного человека. По предварительной информации, стреляли кассетными боеприпасами из "Смерчей".



В Авдеевке произошел массированный артобстрел центра города, последствия выясняются.





В Очеретинской общине из ураганов обстреляли Новобахмутовку, там обошлось без пострадавших.

За 14 сентября россияне убили двух мирных жителей Донбасса — в Долине. Еще 13 человек получили ранения.