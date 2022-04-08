Россияне расстреляли на Каховском водохранилище лодку с людьми, которые пытались покинуть Херсон

Российские оккупанты расстреляли лодку с людьми, которые плыли через Каховское водохранилище, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко
Группа из 14 человек, среди которых были трое детей, пыталась бежать из села Первомайское в Херсонской области. Расстрелянную лодку нашли в районе села Марьинское Днепропетровской области.
Геращенко со ссылкой на данные МВД рассказал, что россияне накрыли людей артиллерийским огнем и "Градами" в 70 метрах от берега.
В результате на месте погибли трое взрослых и 13-летний ребенок. Одна из погибших была адвокатом, на берегу нашли ее удостоверение. Фотографии удостоверений и документов, вероятно, погибших Геращенко опубликовал в телеграмм-канале.
Других пострадавших в результате обстрела доставили в больницу с осколочными ранениями разной степени.
Геращенко не уточнил, когда именно произошло событие.
Группа из 14 человек, среди которых были трое детей, пыталась бежать из села Первомайское в Херсонской области. Расстрелянную лодку нашли в районе села Марьинское Днепропетровской области.
Геращенко со ссылкой на данные МВД рассказал, что россияне накрыли людей артиллерийским огнем и "Градами" в 70 метрах от берега.
В результате на месте погибли трое взрослых и 13-летний ребенок. Одна из погибших была адвокатом, на берегу нашли ее удостоверение. Фотографии удостоверений и документов, вероятно, погибших Геращенко опубликовал в телеграмм-канале.
Других пострадавших в результате обстрела доставили в больницу с осколочными ранениями разной степени.
Геращенко не уточнил, когда именно произошло событие.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии