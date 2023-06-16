Россияне пытаються эвакуироваться на правый берег Днепра прикидываясь гражданскими - ЦНС

08:04 07 июня Киев, Украина

По информации Центра национального сопротивления, наблюдаются попытки российских диверсионных групп проникнуть на правый берег Днепра, прикидываясь гражданским населением, которое эвакуируется после взрыва Каховской ГЭС.



Военнослужащие россии принимают на себя гражданскую одежду, стремясь сливаться с местными жителями, которые эвакуируются на правый берег Днепра.



Таким образом, оккупационные силы планируют использовать взрыв Каховской ГЭС с целью переместить диверсионно-разведывательные группы на территории Херсонской области, уже освобожденные от оккупации.