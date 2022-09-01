Россияне провели в Херсоне серию ночных обысков

12:00 12 августа Киев, Украина

Ночь на Херсонщине прошла неспокойно. Помимо воздушной тревоги и сообщений о взрывах, в самом Херсоне есть информация о том, что орки опять провели серию ночных обысков.





Никаких подробностей относительно того, где проходили



Местное издание "Мост" 11 августа писало об обысках гаражей в Херсонском кооперативе "Сигнал" и частных домов в Днепровском районе. Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.Никаких подробностей относительно того, где проходили обыски , и в скольких именно херсонцев побывали россияне, Соболевский не сообщил.Местное издание "Мост" 11 августа писало об обысках гаражей в Херсонском кооперативе "Сигнал" и частных домов в Днепровском районе.

"Все в лучших традициях 30-х годов СССР. Для людей гораздо страшнее не звуки прилетов, когда работают ВСУ, а шум мотора военного урала, ругательство с российским акцентом у себя во дворе и мысли, за кем приехали на этот раз”, – прокомментировал ситуацию Соболевский.

На днях Соболевский сообщал, что российские захватчики планируют провести "зачистки" во временно оккупированном Скадовске Херсонской области.



Кроме того, оккупанты пытаются любыми методами получить паспортные данные украинцев в Херсонской области. Недавно они угрожали оставить всех без мобильной связи, если люди не переоформятся на русский лад..

Херсонщина является одним из оккупированных регионов, где больше людей похищают. Часто похищенных принуждают к съемкам в пропагандистских роликах.