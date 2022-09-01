Россияне провели в Херсоне серию ночных обысков

Ночь на Херсонщине прошла неспокойно. Помимо воздушной тревоги и сообщений о взрывах, в самом Херсоне есть информация о том, что орки опять провели серию ночных обысков.
Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
Никаких подробностей относительно того, где проходили обыски, и в скольких именно херсонцев побывали россияне, Соболевский не сообщил.
Местное издание "Мост" 11 августа писало об обысках гаражей в Херсонском кооперативе "Сигнал" и частных домов в Днепровском районе.
Никаких подробностей относительно того, где проходили обыски, и в скольких именно херсонцев побывали россияне, Соболевский не сообщил.
Местное издание "Мост" 11 августа писало об обысках гаражей в Херсонском кооперативе "Сигнал" и частных домов в Днепровском районе.
На днях Соболевский сообщал, что российские захватчики планируют провести "зачистки" во временно оккупированном Скадовске Херсонской области.
Кроме того, оккупанты пытаются любыми методами получить паспортные данные украинцев в Херсонской области. Недавно они угрожали оставить всех без мобильной связи, если люди не переоформятся на русский лад..
Кроме того, оккупанты пытаются любыми методами получить паспортные данные украинцев в Херсонской области. Недавно они угрожали оставить всех без мобильной связи, если люди не переоформятся на русский лад..
Херсонщина является одним из оккупированных регионов, где больше людей похищают. Часто похищенных принуждают к съемкам в пропагандистских роликах.
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