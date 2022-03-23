Россияне продолжают уничтожать продовольственные склады: разбомбили овощехранилище и мясной цех под Киевом

13:47 23 марта Киев, Украина

В результате российских обстрелов на Киевщине сгорел овощной и мясной склад, из которого продукты отправляли, в частности, украинским защитникам.



Об этом сообщил совладелец компании, которой принадлежали склады, Евгений Коломиец.



Склады размещались в Броварском районе Киевщины. По словам владельца, россияне целенаправленно обстреливали именно эти объекты.

“Уничтожены десятки тонн продукции… Как видите, подобные военные стратегические объекты уничтожает россия в Украине. Морковь, картофель и лук. И это не может быть случайностью: наши склады стоят в чистом поле. Вокруг ни одного здания. С первого дня войны мы отправляли свежие овощи для кормления наших бойцов. Жаль, что сейчас такой возможности уже не будет”, – рассказал Коломиец.