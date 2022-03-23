Россияне продолжают уничтожать продовольственные склады: разбомбили овощехранилище и мясной цех под Киевом

В результате российских обстрелов на Киевщине сгорел овощной и мясной склад, из которого продукты отправляли, в частности, украинским защитникам.
Об этом сообщил совладелец компании, которой принадлежали склады, Евгений Коломиец.
Склады размещались в Броварском районе Киевщины. По словам владельца, россияне целенаправленно обстреливали именно эти объекты.
Об этом сообщил совладелец компании, которой принадлежали склады, Евгений Коломиец.
Склады размещались в Броварском районе Киевщины. По словам владельца, россияне целенаправленно обстреливали именно эти объекты.
В настоящее время ущерб от разрушений оценивается в 600 миллионов гривен. Коломиец отметил, что соответствующие компетентные органы уже сообщили о ситуации, а после ликвидации пожара владельцы будут работать над возобновлением производства.
Это не первый раз, когда российские оккупанты целенаправленно уничтожают продовольственные склады, чтобы искусственно создать гуманитарный кризис. Ранее об этом сообщал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Так, в течение нескольких дней россияне обстреливали продовольственные склады в Северодонецке, пока окончательно не уничтожили их 21 марта вместе с продовольствием внутри.
Это не первый раз, когда российские оккупанты целенаправленно уничтожают продовольственные склады, чтобы искусственно создать гуманитарный кризис. Ранее об этом сообщал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Так, в течение нескольких дней россияне обстреливали продовольственные склады в Северодонецке, пока окончательно не уничтожили их 21 марта вместе с продовольствием внутри.
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