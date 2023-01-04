Россияне продолжают похищать жителей Херсонщины

Российские войска на захваченной части Херсонщины продолжают похищать людей. Об этом сообщает полиция Херсонской облассти.
Полиция устанавливает местонахождение 50-летнего жителя Верхнерогачицкой общины, которого оккупанты похитили и увезли в неизвестном направлении. Сейчас о судьбе мужчины ничего не известно.
Устанавливается также местонахождение 55-летнего жителя Генического района.
Полиция устанавливает местонахождение 50-летнего жителя Верхнерогачицкой общины, которого оккупанты похитили и увезли в неизвестном направлении. Сейчас о судьбе мужчины ничего не известно.
Устанавливается также местонахождение 55-летнего жителя Генического района.
Разыскивается и 61-летний житель города Олешки.
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