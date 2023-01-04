Россияне продолжают похищать жителей Херсонщины

15:09 04 января Киев, Украина

Российские войска на захваченной части Херсонщины продолжают похищать людей. Об этом сообщает полиция Херсонской облассти.



Полиция устанавливает местонахождение 50-летнего жителя Верхнерогачицкой общины, которого оккупанты похитили и увезли в неизвестном направлении. Сейчас о судьбе мужчины ничего не известно.



Устанавливается также местонахождение 55-летнего жителя Генического района.

"Установлено, что мужчина двигался на собственном автомобиле Ford Transit, его остановили оккупанты и задержали. Больше мужчины никто не видел, на связь с родными он не выходит", - сообщают в полиции.

Разыскивается и 61-летний житель города Олешки.