Россияне продолжают похищать жителей Херсонщины

15:09 04 января Киев, Украина

Российские войска на захваченной части Херсонщины продолжают похищать людей. Об этом сообщает полиция Херсонской облассти.

Полиция устанавливает местонахождение 50-летнего жителя Верхнерогачицкой общины, которого оккупанты похитили и увезли в неизвестном направлении. Сейчас о судьбе мужчины ничего не известно.

Устанавливается также местонахождение 55-летнего жителя Генического района.
 
"Установлено, что мужчина двигался на собственном автомобиле Ford Transit, его остановили оккупанты и задержали. Больше мужчины никто не видел, на связь с родными он не выходит", - сообщают в полиции.
 
Разыскивается и 61-летний житель города Олешки.
 
"По имеющейся информации, в начале ноября 2022 года мужчина выехал в направлении АР Крым, а в г. Армянске его задержали представители российских спецслужб. С тех пор у семьи нет информации о судьбе мужчины", - говорится в сообщении.