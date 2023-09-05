Россияне принуждают жителей Херсонщины голосовать на "выборах"

11:40 15 августа Киев, Украина

Активисты движения "Желтая лента" сообщили, что так называемые "избирательные штабы" россиян получили указание делать обход местных жителей на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Они будут давить и заставлять людей участвовать в "выборах".



"Желтая лента" призывает жителей Херсонской области не открывать двери представителям оккупационных «избирательных штабов» и ни в коем случае не участвовать в псевдовыборах.

"Эти выборы нелегитимны и не будут признаны международным сообществом. Они не более чем фарс, который призван укрепить контроль россии над Херсонской областью", — говорится в сообщении движения.

"Желтая лента" также призывает жителей области не сотрудничать с российскими оккупантами и продолжать сопротивление.