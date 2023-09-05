Россияне принуждают жителей Херсонщины голосовать на "выборах"

Активисты движения "Желтая лента" сообщили, что так называемые "избирательные штабы" россиян получили указание делать обход местных жителей на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Они будут давить и заставлять людей участвовать в "выборах".
"Желтая лента" призывает жителей Херсонской области не открывать двери представителям оккупационных «избирательных штабов» и ни в коем случае не участвовать в псевдовыборах.
"Желтая лента" призывает жителей Херсонской области не открывать двери представителям оккупационных «избирательных штабов» и ни в коем случае не участвовать в псевдовыборах.
"Желтая лента" также призывает жителей области не сотрудничать с российскими оккупантами и продолжать сопротивление.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии