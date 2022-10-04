Россияне полностью разрушили село под Изюмом, а во время оккупации расстреливали жителей "за малейшую провинность"

Во время временной оккупации Харьковской области российские военные разрушили село Каменка, которая находится вблизи Изюма. Местные говорят, что россияне расстреливали гражданских, бросали в подвал, где прятались люди, гранаты, часть жителей вывезли в россию.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
До начала полномасштабного вторжения в Каменке, через которую проходит трасса на Изюм, жили около полутора тысяч человек.
Сейчас там всего несколько семей. Живут они без света, газа, связи и воды, однако недавно в село начали возить гуманитарную помощь. В селе погибли почти сотня людей, разрушены целые улицы и кажется, что здесь нет души.
Одна из оставшихся семей – семья Здоровцев. Они не покидали село во время оккупации и вместе с соседями жили все это время в подвале.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
До начала полномасштабного вторжения в Каменке, через которую проходит трасса на Изюм, жили около полутора тысяч человек.
Сейчас там всего несколько семей. Живут они без света, газа, связи и воды, однако недавно в село начали возить гуманитарную помощь. В селе погибли почти сотня людей, разрушены целые улицы и кажется, что здесь нет души.
Одна из оставшихся семей – семья Здоровцев. Они не покидали село во время оккупации и вместе с соседями жили все это время в подвале.
Россияне допрашивали местных, например, несколько дней на "допросе" провел и Ярослав.
Местных также пытали и расстреливали, как говорят люди, по меньшей мере.
До сих пор часть жителей Каменки находится, вероятно, в россии, куда их автобусами вывозили оккупанты.
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