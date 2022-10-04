Россияне полностью разрушили село под Изюмом, а во время оккупации расстреливали жителей "за малейшую провинность"

15:29 04 октября Киев, Украина

Во время временной оккупации Харьковской области российские военные разрушили село Каменка, которая находится вблизи Изюма. Местные говорят, что россияне расстреливали гражданских, бросали в подвал, где прятались люди, гранаты, часть жителей вывезли в россию.



Об этом говорится в сюжете ТСН.



До начала полномасштабного вторжения в Каменке, через которую проходит трасса на Изюм, жили около полутора тысяч человек.



Сейчас там всего несколько семей. Живут они без света, газа, связи и воды, однако недавно в село начали возить гуманитарную помощь. В селе погибли почти сотня людей, разрушены целые улицы и кажется, что здесь нет души.



Одна из оставшихся семей – семья Здоровцев. Они не покидали село во время оккупации и вместе с соседями жили все это время в подвале.

"Обстрелы почти не прекращались и день и ночь. Это был ужас", – говорит Галина.

«Самое страшное – ждать, когда откроют двери. Поставили нас у стены и спрашивают: кто вы такие? Мы ваши освободители, мы пришли вас от нацизма защищать», – вспоминает Ярослав.

Россияне допрашивали местных, например, несколько дней на "допросе" провел и Ярослав.



Местных также пытали и расстреливали, как говорят люди, по меньшей мере.

“Может, не так посмотришь и тебя уже не будет. У нас сосед говорит, что в подвал бросили гранату. Я успел, говорит, отскочить. Он пришел весь обожженный – брови, усы”, – делится воспоминанием Елена Здоровец .

До сих пор часть жителей Каменки находится, вероятно, в россии, куда их автобусами вывозили оккупанты.