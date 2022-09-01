Россияне похитили главу ОТО в Херсонской области

14:59 17 августа Киев, Украина

Российские военные во временно оккупированной Херсонской области похитили главу местной объединенной территориальной общины (ОТО) Светлану Коротун.



Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский .



Оккупанты приехали в дом Коротун, которая является главой Верхнерогачицкой ОТО, вчера, 16 августа. До этого женщина отказалась от сотрудничества с россиянами.



Соболевский говорит, что сейчас неизвестно, куда именно отвезли Коротун, но, вероятно, она в Каховке.



С конца февраля в Херсонской области россияне задерживают чиновников, журналистов, политиков, активистов и других не согласных с оккупацией людей. Некоторые держат несколько дней, а другие могут пленить на несколько месяцев.



Для содержания заложников оккупанты используют здания СИЗО, в некоторых населенных пунктах, например, в Новой Каховке, для этих целей обустраивают гаражи и подвалы, а недавно стало известно, что людей держат еще и на территории детского приемника-распределителя в Херсоне.