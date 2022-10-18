Россияне похитили еще двух работников Запорожской АЭС

11:13 18 октября Киев, Украина

Захватчики похитили начальника службы информтехнологий и помощника гендиректора Запорожской АЭС.



Об этом сообщила НАЭК Энергоатом утром во вторник, 18 октября.

"17 октября российские ядерные террористы задержали и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий ЗАЭС Олега Костюкова и помощника гендиректора станции Олега Ошеку", – говорится в сообщении.

В Энергоатоме отметили, что о месте нахождения и состоянии похищенных сотрудников станции ничего неизвестно.



Компания обратилась к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и мировому сообществу с просьбой задействовать все возможные меры для освобождения представителей ЗАЭС из российского плена и способствовать их возвращению к выполнению служебных обязанностей.