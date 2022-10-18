Россияне похитили еще двух работников Запорожской АЭС

Захватчики похитили начальника службы информтехнологий и помощника гендиректора Запорожской АЭС.
Об этом сообщила НАЭК Энергоатом утром во вторник, 18 октября.
В Энергоатоме отметили, что о месте нахождения и состоянии похищенных сотрудников станции ничего неизвестно.
Компания обратилась к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и мировому сообществу с просьбой задействовать все возможные меры для освобождения представителей ЗАЭС из российского плена и способствовать их возвращению к выполнению служебных обязанностей.
Компания обратилась к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и мировому сообществу с просьбой задействовать все возможные меры для освобождения представителей ЗАЭС из российского плена и способствовать их возвращению к выполнению служебных обязанностей.
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