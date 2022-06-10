Россияне планировали принудительно выдавать жителям Киевщины паспорта СССР

В случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать там оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики.
Об этом заявила Служба безопасности Украины.
Об этом заявила Служба безопасности Украины.
Также сотрудники СБУ обнаружили российский схрон с бланками паспортов бывшего СССР. Он был обустроен в заброшенном доме близ города Макаров Бучанского района.
Примечательно, что эти бланки были именно украинских образцов – от имени УССР. Причем, подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Все выявленные бланки, вероятно, были завезены из рф в начале полномасштабной войны.
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