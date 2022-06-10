Россияне планировали принудительно выдавать жителям Киевщины паспорта СССР

17:05 10 июня Киев, Украина

В случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать там оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики.



Об этом заявила Служба безопасности Украины.

“Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, на первое время до выдачи документов рф. Об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка СБУ получила на позициях захватчиков, а также подтверждает поведение рашистов на тех частях Украины, которые временно находятся под их оккупацией”, – говорится в сообщении.

Также сотрудники СБУ обнаружили российский схрон с бланками паспортов бывшего СССР. Он был обустроен в заброшенном доме близ города Макаров Бучанского района.



Примечательно, что эти бланки были именно украинских образцов – от имени УССР. Причем, подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Все выявленные бланки, вероятно, были завезены из рф в начале полномасштабной войны.