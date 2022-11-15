Россияне открыли ворота СИЗО в Херсоне и оттуда сбежали около полутысячи заключенных

14:44 15 ноября Киев, Украина





Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.



По словам Клименко, в СИЗО правоохранители нашли личные дела пропавших, а потому передали всю информацию в полицию и на блокпосты, чтобы оперативно найти беглецов. Найденных увозят в СИЗО в Одессе и Николаеве.



Во время бегства из Херсона российские военные открыли ворота СИЗО , где содержали 457 осужденных, среди которых, в частности, за тяжкие преступления, 15 с пожизненным лишением свободы. В настоящее время 166 из них задержаны, однако о местонахождении остальных ничего не известно.Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.По словам Клименко, в СИЗО правоохранители нашли личные дела пропавших, а потому передали всю информацию в полицию и на блокпосты, чтобы оперативно найти беглецов. Найденных увозят в СИЗО в Одессе и Николаеве.

Также в СИЗО обнаружили дела 59 человек, задержанных россиянами во время оккупации. Всех этих людей они забрали с собой во время бегства из Херсона. По информации военных, задержанных увезли в Крым.

Известно, что в изоляторе содержали, например, крымского татарина Рустема Сейтмеметова , которого обвинили в подготовке диверсии.



Правозащитники по коалиции “Украина. Пятое утро” еще в конце октября говорили, что россияне в неизвестном направлении вывозили как гражданских заложников, так и военнопленных. Впоследствии уже российские правозащитники, разоблачающие пытки в пенитенциарной системе рф, получили информацию о незаконном перемещении в несколько регионов их страны узников, в том числе из Херсона. В одном случае речь шла о более двух сотнях, а в другом – о более чем двух тысячах людей.



Всех их пытают, а исключения российские тюремщики не делают даже в отношении тяжелобольных.



Напомним, что правозащитники с начала полномасштабного вторжения критикуют Минюст из-за эвакуации учреждений. Дело в том, что должностные лица эвакуировали десять учреждений исполнения наказаний, однако все они располагались в Донецкой, Луганской, Харьковской областях и Запорожье. В Херсонской области заключенных не эвакуировали.