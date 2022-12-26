Россияне откроют в Украине центры подготовки учителей для распространения пропаганды

Захватчики откроют в Бердянске первый центр подготовки учителей истории и русского языка для распространения пропаганды в школах. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили в Центре национального сопротивления.
Там отметили, что на временно оккупированных территориях наблюдается дефицит педагогов. Так как большинство местного персонала отказалось работать на захватчиков, россияне свезли на территорию своих "учителей", которые занимаются русификацией украинских детей. Однако и тех мало.
Там отметили, что на временно оккупированных территориях наблюдается дефицит педагогов. Так как большинство местного персонала отказалось работать на захватчиков, россияне свезли на территорию своих "учителей", которые занимаются русификацией украинских детей. Однако и тех мало.
Первый такой центр подготовки пропагандистов решили сделать в Бердянске, где по их плану до 1 сентября пройдут переподготовку действующие учителя истории и русского языка.
В ЦНС обращают внимание, что приоритет избранных специалистов четко демонстрирует на что ставит акцент "российская школа", а именно на изучении языка и "правильной истории".
В то же время в Центре национального сопротивления призвали людей на временно оккупированных территориях "не отдавать детей в ячейки российской пропаганды".
Отметим, оккупанты пытаются собрать от 1,5 тысячи до 2 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в россию якобы на новогодние "елки".
В ЦНС обращают внимание, что приоритет избранных специалистов четко демонстрирует на что ставит акцент "российская школа", а именно на изучении языка и "правильной истории".
В то же время в Центре национального сопротивления призвали людей на временно оккупированных территориях "не отдавать детей в ячейки российской пропаганды".
Отметим, оккупанты пытаются собрать от 1,5 тысячи до 2 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в россию якобы на новогодние "елки".
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