Россияне откроют в Украине центры подготовки учителей для распространения пропаганды

08:12 26 декабря Киев, Украина

Захватчики откроют в Бердянске первый центр подготовки учителей истории и русского языка для распространения пропаганды в школах. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили в Центре национального сопротивления.



Там отметили, что на временно оккупированных территориях наблюдается дефицит педагогов. Так как большинство местного персонала отказалось работать на захватчиков, россияне свезли на территорию своих "учителей", которые занимаются русификацией украинских детей. Однако и тех мало.

"Большинство россиян приезжает на ротационной основе из-за больших выплат, чем в рф. Однако оставаться на постоянной основе они не хотят, ведь не уверены в дальнейшей принадлежности региона к рф. Следовательно, оккупанты хотят открыть педагогические вузы, где в быстром темпе будут готовить новых учителей", - говорится в публикации.