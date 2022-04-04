Россияне обустроили в детском санатории в Буче пыточную

16:02 04 апреля Киев, Украина

В освобожденном от российских оккупантов городе Буча Киевской области нашли пыточную, которую обустроили захватчики в подвале детского санатория. В одной комнате допрашивали людей, а в другой убивали.

Первые сообщения журналистов об обустроенном в подвале одного из зданий на территории города пыточной появились еще 3 марта. Репортеры показали кадры с, по меньшей мере, пятью людьми, очевидно мужчинами, которых россияне убили выстрелами в голову. У погибших были связаны за спиной пластмассовыми стяжками руки.

Уход российской армии из Гостомеля, Ворзеля, Бучи, Ирпеня, Бородянки, Дмитровки, Мотыжина, Макарова, Дымера, Козаровичей и Катюжанки открыл украинцам и миру новые факты о самых тяжких массовых международных преступлениях, совершенных ею.



Пережившие оккупацию региона рассказывают, что россияне вдирались в дома и квартиры местных, грабили их, похищали гражданских, насиловали женщин, проводили допросы, имитировали расстрелы и показательно казнили, в том числе и за отказ выполнять требования освободить дом, дать еду или рыть окопы. Особенно прицельно искали мужчин, в том числе бывших военных.

“Нас поставили на колени и начали шмонаты. У меня были с собой деньги, часы. Все забрали, как и у остальных, то есть просто ограбили. Кого-то из людей они знали, проверяли документы и, если человек участвовал в АТО или был записан в терробороне, сразу расстреливали. Проверяли татуировки, нациков искали. На самом деле, расстреливали даже тех, кто имел официальный герб Украины. Стреляли либо в затылок, либо в сердце. Среди них были русские и, вероятнее всего, буряты, это я понял по внешности», – рассказывает о пережитом свидетель зверств РФ.

В настоящее время из освобожденной от оккупантов Киевщины на экспертизу вывезли более 400 гражданских тел.