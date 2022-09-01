Россияне обстреляли временно оккупированный Энергодар: по меньшей мере 10 человек получили ранения

Ночью россияне обстреляли жилые кварталы Энергодара. В результате ранения получили по меньшей мере 10 гражданских.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Вчера, в 22:24, мэр написал, что третий и пятый микрорайоны Энергодара обстреливают.
По состоянию на утро 29 августа известно о 10 гражданских, получивших многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести в результате ночного обстрела жилых кварталов Энергодара.
Двое травмированных в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Вчера, в 22:24, мэр написал, что третий и пятый микрорайоны Энергодара обстреливают.
По состоянию на утро 29 августа известно о 10 гражданских, получивших многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести в результате ночного обстрела жилых кварталов Энергодара.
Двое травмированных в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии.
Также известно, что россияне уничтожили и повредили по меньшей мере 20 автомобилей, припаркованных у домов 4, 8 и 18 на улице Воинов-Интернационалистов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии