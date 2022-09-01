Россияне обстреляли временно оккупированный Энергодар: по меньшей мере 10 человек получили ранения

10:15 29 августа Киев, Украина





Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.



Вчера, в 22:24, мэр написал, что третий и пятый микрорайоны Энергодара обстреливают.



По состоянию на утро 29 августа известно о 10 гражданских, получивших многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести в результате ночного обстрела жилых кварталов Энергодара.



Двое травмированных в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Ночью россияне обстреляли жилые кварталы Энергодара . В результате ранения получили по меньшей мере 10 гражданских.Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.Вчера, в 22:24, мэр написал, что третий и пятый микрорайоны Энергодара обстреливают.По состоянию на утро 29 августа известно о 10 гражданских, получивших многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести в результате ночного обстрела жилых кварталов Энергодара.Двое травмированных в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

«Очевидно, так российские военные отработали свой сценарий накануне приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения террористов не останавливает», – написал Орлов.

Также известно, что россияне уничтожили и повредили по меньшей мере 20 автомобилей, припаркованных у домов 4, 8 и 18 на улице Воинов-Интернационалистов.