Россияне обстреляли временно оккупированный Энергодар: по меньшей мере 10 человек получили ранения

10:15 29 августа Киев, Украина

Ночью россияне обстреляли жилые кварталы Энергодара. В результате ранения получили по меньшей мере 10 гражданских.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Вчера, в 22:24, мэр написал, что третий и пятый микрорайоны Энергодара обстреливают.

По состоянию на утро 29 августа известно о 10 гражданских, получивших многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести в результате ночного обстрела жилых кварталов Энергодара.

Двое травмированных в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии.
«Очевидно, так российские военные отработали свой сценарий накануне приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения террористов не останавливает», – написал Орлов.
Также известно, что россияне уничтожили и повредили по меньшей мере 20 автомобилей, припаркованных у домов 4, 8 и 18 на улице Воинов-Интернационалистов.