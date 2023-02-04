Россияне обстреляли Торецк и Кураховку: один человек убит, девять ранены

18:32 03 февраля Киев, Украина





В результате обстрела российскими военными 3 февраля Донбасса погиб один гражданский человек, рассказали в Офисе генерального прокурора.

Россияне били по центру Торецка из реактивных систем залпового огня "Град", где убили гражданского мужчину на улице.

Также трое женщин и трое мужчин получили ранения различной степени тяжести.

"Повреждены многоэтажные дома, автомобили, магазин и близлежащие сооружения", - говорят о последствиях атаки в Торецке правоохранители.

Обстреляли россияне и поселок городского типа Кураховка Донецкой области. Там ранения получили две женщины и мужчина.



