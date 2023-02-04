Россияне обстреляли Торецк и Кураховку: один человек убит, девять ранены

В результате обстрела российскими военными 3 февраля Донбасса погиб один гражданский человек, рассказали в Офисе генерального прокурора.
Россияне били по центру Торецка из реактивных систем залпового огня "Град", где убили гражданского мужчину на улице.
Также трое женщин и трое мужчин получили ранения различной степени тяжести.
Обстреляли россияне и поселок городского типа Кураховка Донецкой области. Там ранения получили две женщины и мужчина.
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