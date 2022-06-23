Россияне обстреляли Сумщину фосфорными боеприпасами

20:16 23 июня Киев, Украина





Чиновник опубликовал видео последствий атаки на одно из сел Юнаковской общины. На ролике записано, как снаряды горят посреди дороги и в поле. При обстреле территории Сумской области 23 июня российские военные использовали запрещенные фосфорные боеприпасы , сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .Чиновник опубликовал видео последствий атаки на одно из сел Юнаковской общины. На ролике записано, как снаряды горят посреди дороги и в поле.

"Снаряды с фосфором запрещены при ведении войны", - напомнил глава ОВА.

Информацию о пострадавших в результате обстрела еще уточняют.



Во время полномасштабного вторжения в Украину россия использует запрещенное вооружение, например, фосфорные бомбы сбрасывали раньше на Попасную в Луганской области и Краматорск в Донецкой области.



Министерство обороны рф также признало, что в Украине применяют тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", на которой могут использоваться термобарические боеприпасы. Они разрушают инфраструктуру, серьезно повреждают внутренние органы и вызывают ожоги, что приводит к смерти потерпевших.