Россияне обстреляли Сумщину фосфорными боеприпасами

При обстреле территории Сумской области 23 июня российские военные использовали запрещенные фосфорные боеприпасы, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .
Чиновник опубликовал видео последствий атаки на одно из сел Юнаковской общины. На ролике записано, как снаряды горят посреди дороги и в поле.
Чиновник опубликовал видео последствий атаки на одно из сел Юнаковской общины. На ролике записано, как снаряды горят посреди дороги и в поле.
Информацию о пострадавших в результате обстрела еще уточняют.
Во время полномасштабного вторжения в Украину россия использует запрещенное вооружение, например, фосфорные бомбы сбрасывали раньше на Попасную в Луганской области и Краматорск в Донецкой области.
Министерство обороны рф также признало, что в Украине применяют тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", на которой могут использоваться термобарические боеприпасы. Они разрушают инфраструктуру, серьезно повреждают внутренние органы и вызывают ожоги, что приводит к смерти потерпевших.
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