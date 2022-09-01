Россияне обстреляли Никополь: ранена женщина, повреждены 12 многоэтажек

10:31 31 августа Киев, Украина

Ночью российские оккупанты нанесли удары по Никополю на Днепропетровщине. В результате один человек получил ранения, повреждены 12 многоэтажек, школа и спорткомплекс.



Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

“Ночь снова под российским огнем… Под прицелом врага был Никопольский район. Российские оккупационные войска обстреляли его из "Градов" и тяжелой артиллерии четыре раза за ночь”, – написал он.

Дважды оккупанты ударили по самому Никополю. Ранения получила 57-летняя женщина, сейчас она находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.



Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, магазины и аптеки, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.



В Мировской общине обошлось без пострадавших.