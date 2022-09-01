Россияне обстреляли Никополь: ранена женщина, повреждены 12 многоэтажек

Ночью российские оккупанты нанесли удары по Никополю на Днепропетровщине. В результате один человек получил ранения, повреждены 12 многоэтажек, школа и спорткомплекс.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Дважды оккупанты ударили по самому Никополю. Ранения получила 57-летняя женщина, сейчас она находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, магазины и аптеки, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.
В Мировской общине обошлось без пострадавших.
Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, магазины и аптеки, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.
В Мировской общине обошлось без пострадавших.
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