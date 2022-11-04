Россияне обстреляли населенные пункты Запорожского района
11:41 04 ноября Киев, Украина
Ночью 4 ноября, захватики нанесли ракетный обстрел
по населенным пунктам Запорожского района Запорожской области ракетами "С-300".
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня ночью противник нанес удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожского района. В результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории, возник пожар, ликвидированный нашими спасателями. По предварительным данным, пострадавших нет",- отметил он.
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