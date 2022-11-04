Россияне обстреляли населенные пункты Запорожского района

"Сегодня ночью противник нанес удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожского района. В результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории, возник пожар, ликвидированный нашими спасателями. По предварительным данным, пострадавших нет",- отметил он.