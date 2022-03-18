Россияне обстреляли храм на Холодной горе в Харькове

В результате обстрела российскими военными Харькова в ночь с 16 на 17 марта разрушения потерпел храм Смоленской иконы Божией Матери.
Об этом сообщили в Харьковской епархии УПЦ.
Об этом сообщили в Харьковской епархии УПЦ.
Храм находится в районе Холодной горы. Вражеский снаряд разрушил крышу, выбил окна и двери. Также повредили церковные принадлежности.
Пострадавших и погибших в результате обстрелов нет.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ранее отмечал, что Россия разрушает культурные памятки в Украине, чтобы уничтожить "наше прошлое, наше настоящее и наше будущее".
Напомним, Минкульт создал специальный сайт, чтобы фиксировать преступления России против украинской культуры.
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