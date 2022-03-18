Россияне обстреляли храм на Холодной горе в Харькове

15:23 17 марта Киев, Украина





Об этом сообщили в Харьковской епархии УПЦ.



В результате обстрела российскими военными Харькова в ночь с 16 на 17 марта разрушения потерпел храм Смоленской иконы Божией Матери.Об этом сообщили в Харьковской епархии УПЦ.

Храм находится в районе Холодной горы. Вражеский снаряд разрушил крышу, выбил окна и двери. Также повредили церковные принадлежности.

Пострадавших и погибших в результате обстрелов нет.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ранее отмечал, что Россия разрушает культурные памятки в Украине, чтобы уничтожить "наше прошлое, наше настоящее и наше будущее".