Россияне обстреляли Харьков и область

08:58 20 июня Киев, Украина

Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области.

"Ежедневно в Харькове и области не утихают ракетные и артиллерийские обстрелы мирных жителей региона. В течение прошедшего дня военные российской федерации нанесли удары по городу Чугуеву, селам Харьковской области Барановка, Ивановка, Коробочкино"- начальник ГУ ЧП в Харьковской области Владимир Тимошко.



Кроме того, Тимошко сообщил, что ночью враг выпустил ракеты по Харькову и населенным пунктам пригорода.



В результате повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гаражи, помещения учебного заведения в городе Люботино.



В селе Ивановка в результате взрыва снаряда ранения получили трое детей.