Россияне обстреляли Днепропетровщину из Градов и тяжелой артиллерии

Утром 3 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко.
Кроме того, враг всю ночь накрывал огнем Никопольский и Криворожский районы.
Глава ОВА уточнил, что в Никополе повреждены около десяти многоэтажных и частных домов и линии электропередач. В Марганецкой общине из-за российских снарядов вспыхнул пожар в дачном доме, а в Мировской общине почти тысяча семей осталась без света.
В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская община. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети.
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