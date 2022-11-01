Россияне обстреляли Бахмут фосфорными бомбами

19:00 01 ноября Киев, Украина

Оккупанты все больше понимают, что их "спецоперация" обречена на провал, поэтому систематически запускают свои "салюты" по населенным пунктам востока Украины. На этот раз от запрещенных боеприпасов пострадал Бахмут в Донецкой области.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

В сети опубликовали ролик, на котором видно применение запрещенного вооружения по частному сектору.

Также 1 ноября СБУ опубликовала перехват телефонного разговора, в котором российский военный рассказывает жене об обстреле Бахмута

фосфорными бомбами.

Россия использует в Украине не только запретные фосфорные бомбы. Ранее российское министерство обороны признало, что применяет тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", на которой могут использоваться термобарические боеприпасы. Они разрушают инфраструктуру, серьезно повреждают внутренние органы и вызывают ожоги, что приводит к смерти потерпевших.