Россияне обчистили депозитные ящики жителей Мариуполя

12:25 03 августа Киев, Украина

Оккупанты обчистили депозитные ящики жителей временно оккупированного Мариуполя в отделении банка ПУМБ.

 
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
 
"В помещении ПУМБ в Мариуполе находились депозитные ящики. Что и сколько там хранили мариупольцы - неизвестно. Но точно сохраняли самое ценное, к началу второй фазы войны они были закрыты. Сейчас они абсолютно вычищены, под ноль", - отметил Андрющенко.

Он утверждает, что помог оккупантам руководитель банка А. Высоцкий, который согласился сотрудничать с захватчиками.
 
"Наши источники сообщают о том, что именно он непосредственно приложил руку к разграблению, обеспечил их спокойное вскрытие до полной оккупации города", - написал советник мэра.