Россияне обчистили депозитные ящики жителей Мариуполя
12:25 03 августа Киев, Украина
Оккупанты обчистили депозитные ящики жителей временно оккупированного Мариуполя в отделении банка ПУМБ.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В помещении ПУМБ в Мариуполе находились депозитные ящики. Что и сколько там хранили мариупольцы
- неизвестно. Но точно сохраняли самое ценное, к началу второй фазы войны они были закрыты. Сейчас они абсолютно вычищены, под ноль", - отметил Андрющенко.
Он утверждает, что помог оккупантам руководитель банка А. Высоцкий, который согласился сотрудничать с захватчиками.
"Наши источники сообщают о том, что именно он непосредственно приложил руку к разграблению, обеспечил их спокойное вскрытие до полной оккупации города", - написал советник мэра.
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