Россияне обчистили депозитные ящики жителей Мариуполя

12:25 03 августа Киев, Украина

Оккупанты обчистили депозитные ящики жителей временно оккупированного Мариуполя в отделении банка ПУМБ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В помещении ПУМБ в Мариуполе находились депозитные ящики. Что и сколько там хранили мариупольцы - неизвестно. Но точно сохраняли самое ценное, к началу второй фазы войны они были закрыты. Сейчас они абсолютно вычищены, под ноль", - отметил Андрющенко.



Он утверждает, что помог оккупантам руководитель банка А. Высоцкий, который согласился сотрудничать с захватчиками.