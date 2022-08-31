Россияне незаконно усыновили более тысячи детей из Мариуполя

В Краснодарском крае россии отдали на усыновление более 1000 украинских детей, которых незаконно вывезли из захваченного оккупантами Мариуполя. Еще около 300 депортированных детей находятся в учреждениях содержания.
Об этом свидетельствует информация на сайте Управления по семье и детству Краснодарского края.
В сообщении говорится, что дети, которых российские оккупанты вывезли из разбомбленного украинского портового города, теперь будут проживать в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае.
Кроме того, еще более 300 украинских детей находятся "в очереди на усыновление". Они находятся в специализированных учреждениях Краснодарского края.
Для поощрения россиян усыновлять незаконно вывезенных из Украины детей, им предлагают единовременную выплату материнского капитала и госпомощь. Кроме того, им обещают выплачивать по 20 тысяч рублей за каждого усыновленного ребенка и более 150 тысяч – за ребенка с инвалидностью, а также ребенка старше 7 лет и за усыновление родных братьев или сестер.
Об этом свидетельствует информация на сайте Управления по семье и детству Краснодарского края.
В сообщении говорится, что дети, которых российские оккупанты вывезли из разбомбленного украинского портового города, теперь будут проживать в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае.
Кроме того, еще более 300 украинских детей находятся "в очереди на усыновление". Они находятся в специализированных учреждениях Краснодарского края.
Для поощрения россиян усыновлять незаконно вывезенных из Украины детей, им предлагают единовременную выплату материнского капитала и госпомощь. Кроме того, им обещают выплачивать по 20 тысяч рублей за каждого усыновленного ребенка и более 150 тысяч – за ребенка с инвалидностью, а также ребенка старше 7 лет и за усыновление родных братьев или сестер.
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