Россияне несут значительные потери на юге Украины - ОК "Юг"

На южных рубежах Украины за сутки ВСУ ликвидировали 20 противников, узел связи вражеского полка и очередной склад с боеприпасами.
Об этом по итогам четверга, 25 августа, сообщает Оперативное командование "Юг".
Также отмечается, что в течение дня штурмовой авиацией и вертолетом захватчики нанесли пять ударов по позициям ВСУ вдоль линии боевого столкновения. Среди украинских защитников – без потерь.
К вечеру враг ударил реактивными системами залпового огня Ураган по Березнеговатской громаде Николаевской области. Зафиксировано попадание по сельскохозяйственным площадям. Без человеческих потерь.
Сообщается, что авиация ВСУ ударила по районам сосредоточения вражеских подразделений и складу боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово. Подтвержденные потери врага составляют: 20 военных, две единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и еще один склад боеприпасов в Нововоскресенском. Окончательные потери врага доразведываются.
В ОК Юг также отметили, что штормовая погода в Черном море заставила врага сократить количество ракетоносителей до двух – надводного и подводного – а соответственно и количество Калибров до 12.
К вечеру враг ударил реактивными системами залпового огня Ураган по Березнеговатской громаде Николаевской области. Зафиксировано попадание по сельскохозяйственным площадям. Без человеческих потерь.
Сообщается, что авиация ВСУ ударила по районам сосредоточения вражеских подразделений и складу боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово. Подтвержденные потери врага составляют: 20 военных, две единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и еще один склад боеприпасов в Нововоскресенском. Окончательные потери врага доразведываются.
В ОК Юг также отметили, что штормовая погода в Черном море заставила врага сократить количество ракетоносителей до двух – надводного и подводного – а соответственно и количество Калибров до 12.
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