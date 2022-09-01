Россияне несут значительные потери на юге Украины - ОК "Юг"

07:09 26 августа Киев, Украина

На южных рубежах Украины за сутки ВСУ ликвидировали 20 противников, узел связи вражеского полка и очередной склад с боеприпасами.

Об этом по итогам четверга, 25 августа, сообщает Оперативное командование "Юг".

"Враг сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций, продолжает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, применяет авиацию и ракетные удары", - говорится в сообщении.