Россияне нанесли ракетный удар по Славянску, есть жертвы

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Славянск в Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Председатель ОВА подчеркнул, что этот авиаудар - очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди.
По словам Кириленко, по состоянию на данный момент проводятся спасательные работ. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить после их завершения.
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