Россияне нанесли ракетный удар по Славянску, есть жертвы

09:46 31 мая Киев, Украина

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Славянск в Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску. Пострадала школа и, по меньшей мере, семь многоэтажек", – говорится в сообщении.
Председатель ОВА подчеркнул, что этот авиаудар - очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди.
“Еще раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь – сохраните свои жизни. Путин ведет войну на истребление украинцев", – подчеркнул он.
По словам Кириленко, по состоянию на данный момент проводятся спасательные работ. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить после их завершения.