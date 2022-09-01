Россияне нанесли ракетный удар по Одесчине: есть раненые

14:13 17 августа Киев, Украина

17 августа военные рф атаковали Одесчину авиационными ракетами Х-22, в результате чего получили ранения по меньшей мере четыре человека.



Об этом сообщает ОК "Юг", ГСЧС и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .

“Ночью Одесчина была атакована самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. В результате попадания двух ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку. Четыре гражданских лица получили ранения, им оказана медицинская помощь, тяжелых нет. Пожар на общей площади более 600 кв. м ликвидировано", – говорится в сообщении ОК «Юг».

В Офисе президента добавили, что удар нанесли по поселку Затока в Белгород-Днестровском районе. Всего разрушены семь зданий базы отдыха и повреждены 15 домов дачного типа. Ракеты выпустили из акватории Черного моря.