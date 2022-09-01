Россияне нанесли ракетный удар по Одесчине: есть раненые

17 августа военные рф атаковали Одесчину авиационными ракетами Х-22, в результате чего получили ранения по меньшей мере четыре человека.
Об этом сообщает ОК "Юг", ГСЧС и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .
Об этом сообщает ОК "Юг", ГСЧС и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .
В Офисе президента добавили, что удар нанесли по поселку Затока в Белгород-Днестровском районе. Всего разрушены семь зданий базы отдыха и повреждены 15 домов дачного типа. Ракеты выпустили из акватории Черного моря.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии