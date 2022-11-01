Россияне нанесли ракетный удар по Николаевщине

Захватчики ночью обстреляли Николаев ракетами типа С-300, в результате чего пострадал ряд гражданских объектов. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
По словам мэра, в результате "прилетов" частично разрушено здание учебного заведения, также полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар. В нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша.
По словам мэра, в результате "прилетов" частично разрушено здание учебного заведения, также полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар. В нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша.
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