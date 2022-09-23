Россияне нанесли по Одессе удар дронами-камикадзе, погиб человек

17:36 23 сентября Киев, Украина

Иранские дроны-камикадзе атаковали Одессу, в результате атаки погиб человек, сообщили в Оперативном командовании "Юг".





Местные издания отмечают, что сначала люди заметили дым, а после этого, уже во время тревоги над Одессой появился дрон.

В ОК "Юг" говорят, что россияне выпустили два дрона, в результате чего разрушенным осталось админздание в припортовой зоне. Один дрон

удалось сбить над морем силам противовоздушной обороны.

Погибший в результате атаки человек был гражданским.



Дроны-камикадзе, которыми атакует россия, вероятно, иранского производства.



Ранее в Военно-воздушных силах ВСУ подтвердили использование этого оружия. Такие дроны сложно сбивать, а потому военные называют их "новым вызовом".