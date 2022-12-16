Россияне накрыли огнем из тяжелой артиллерии Марганецкую общину Днепропетровщины

08:49 16 декабря Киев, Украина

Ночью войска рф обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко утром в пятницу, 16 декабря.

"Российские оккупационные войска ударили по Марганецкой громаде. Накрыли ее огнем из тяжелой артиллерии. Люди уцелели. Последствия обстрелов выясняются", – написал Резниченко в Telegram.

Он добавил, что на Никопольщине вся ночь прошла под угрозой удара.