Россияне накрыли огнем из тяжелой артиллерии Марганецкую общину Днепропетровщины
08:49 16 декабря Киев, Украина
Ночью войска рф обстреляли
из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко утром в пятницу, 16 декабря.
"Российские оккупационные войска ударили по Марганецкой громаде. Накрыли ее огнем из тяжелой артиллерии. Люди уцелели. Последствия обстрелов выясняются", – написал Резниченко в Telegram.
Он добавил, что на Никопольщине вся ночь прошла под угрозой удара.
"В других районах ночь с тревогой и без атак. И в эту минуту спокойно", – добавил Резниченко.
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