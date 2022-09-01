Россияне на Луганщине пытаются узаконить мобилизацию - ОВА

Оккупационные "власти" Луганской области разрешили захватчикам проводить "мобилизацию" на территории, захваченной после 24 февраля.
Об этом сообщил законный глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook в пятницу, 19 августа.
Россия сначала уверяла, что принудительная мобилизация пройдет исключительно на захваченных в 2014 году территориях Украины.
Россия сначала уверяла, что принудительная мобилизация пройдет исключительно на захваченных в 2014 году территориях Украины.
По его словам, мужчины и прежде исчезали и в Старобельске, и в Беловодске. В частности, это происходило в недавно захваченных Северодонецке и Лисичанске.
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