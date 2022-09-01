Россияне на Луганщине пытаются узаконить мобилизацию - ОВА

10:20 19 августа Киев, Украина

Оккупационные "власти" Луганской области разрешили захватчикам проводить "мобилизацию" на территории, захваченной после 24 февраля.

Об этом сообщил законный глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook в пятницу, 19 августа.



Россия сначала уверяла, что принудительная мобилизация пройдет исключительно на захваченных в 2014 году территориях Украины.

"Когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины действительно начали заканчиваться, принудительную мобилизацию решили проводить на всей территории Луганщины. На днях издали даже соответствующее распоряжение. Получил паспорт "ЛНР", которые чуть ли не по улицам развозили весной и летом, как цыгане мел - иди на фронт", - отметил чиновник

По его словам, мужчины и прежде исчезали и в Старобельске, и в Беловодске. В частности, это происходило в недавно захваченных Северодонецке и Лисичанске.