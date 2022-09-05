Россияне хотят принудительно мобилизовать еще 10 тысяч мужчин из временно оккупированной Луганской области

14:43 05 сентября Киев, Украина

В Луганской области оккупанты приказали мобилизовать на войну с Украиной еще 10 тысяч мужчин. Теперь, чтобы семья могла получить 10 тысяч рублей за то, что ребенок пошел в школу, в заявлении необходимо указать персональные данные других членов семьи. Таким образом, россияне собираются получать информацию о гражданских мужчинах, которых еще не успели мобилизовать.



Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Мужчины на улицах оккупированной Луганщины почти исчезли. Особенно после знаменитого видео, когда возле детсада мобилизовали отца-одиночку, практически оставив ребенка сиротой. Удерживать фронт оккупантам нечем. Поэтому они не просто хватают всех, кого видят, но и прибегают к новым методам выманивания мужчин из хранилищ. Потому что необходимо призвать еще 10 тысяч нежелающих стать "пушечным мясом", - отметил чиновник.

По словам главы Луганщины, чтобы семье получить 10 тысяч рублей за отправку ребенка в школу, "в заявлении обязательно нужно указать персональные данные других членов семьи, то есть ради денег мать должна сдать (возможно, только в аренду, если вернется) отца".



Кроме того, на предприятиях так называемой "ЛНР" оккупационная власть установила персональные квоты по призыву контрактников. Обещают внеочередной отпуск и сохранение рабочего места при согласовании.

"А не согласишься – проводят долговременные агитбеседы, правда не в красном уголке, а наедине. Пока не согласишься", – добавил Гайдай.

По его словам, в Сватовском и Старобельском районах российские оккупанты организовали принудительную замену автомобильных номеров и параллельно сделали учет дееспособных мужчин.



Как известно, принудительная мобилизация является военным преступлением. Министр обороны Алексей Резников ранее призвал жителей оккупированных территорий избегать ее, а если это невозможно, пытаться как можно быстрее сложить оружие. В инструкциях по сдаче в плен отмечали, что сдавшиеся или попавшие в плен солдаты не будут осуждены за сам факт службы в оккупационной армии.



В то же время, согласно национальному законодательству, тех мужчин, которые добровольно приняли ряды врага, в Украине могут судить за государственную измену, международное гуманитарное право этого не запрещает. Если же мужчину с оккупированных территорий мобилизовали принудительно, то, прежде всего, его следует рассматривать как пострадавшего от военного преступления по статье 438 УК (“Нарушение законов и обычаев войны”).