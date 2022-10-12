Россияне готовятся зимовать на Запорожской АЭС

"То есть военные рф либо пытаются организовать зимние казармы на ЗАЭС и значительно увеличить свое присутствие на станции, ставшей едва ли не единственным прибежищем для них на временно оккупированной территории и которую они уже давно де-факто превратили в военную базу. Или планируют еще более жестко взять персонал Запорожской АЭС в заложники и совсем не выпускать работников, как это было во время оккупации Чернобыльской АЭС", - предполагают в украинской компании.