Россияне готовятся зимовать на Запорожской АЭС
15:55 11 октября Киев, Украина
Захватчики доставляют в машинные залы 1-го и 2-го энергоблоков Запорожской АЭС кровати, матрасы, бойлеры и другое бытовое "орудие".
"То есть военные рф либо пытаются организовать зимние казармы на ЗАЭС и значительно увеличить свое присутствие на станции, ставшей едва ли не единственным прибежищем для них на временно оккупированной территории и которую они уже давно де-факто превратили в военную базу. Или планируют еще более жестко взять персонал Запорожской АЭС в заложники и совсем не выпускать работников, как это было во время оккупации Чернобыльской АЭС", - предполагают в украинской компании.
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