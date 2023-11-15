Россияне готовятся к проведению "выборов президента рф" в Запорожской области

10:49 15 ноября Киев, Украина

На временно оккупированной территории (ВОТ) Запорожской области россияне готовятся к проведению выборов президента рф. Создают комиссии и агитационные группы. Также проводят учет местных жителей.

Об этом, сегодня, 15 ноября, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Они начинают образовывать комиссии, агитационные группы до "выборов" в рф. Их цель — снять пропагандистское кино о том, что вроде бы состоялось голосование. Сейчас они делают переучет всех проживающих в Бердянске, Мелитополе и других населенных пунктах. Запишут всех, что проголосовали "за", но это точно не будет соответствовать действительности", - рассказал Федоров.

Также, по словам чиновника, местные жители массово отказываются сотрудничать с рф: