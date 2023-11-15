Россияне готовятся к проведению "выборов президента рф" в Запорожской области
10:49 15 ноября Киев, Украина
На временно оккупированной территории (ВОТ)
Запорожской области россияне готовятся к проведению выборов президента рф. Создают комиссии и агитационные группы. Также проводят учет местных жителей.
Об этом, сегодня, 15 ноября, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Они начинают образовывать комиссии, агитационные группы до "выборов" в рф. Их цель — снять пропагандистское кино о том, что вроде бы состоялось голосование. Сейчас они делают переучет всех проживающих в Бердянске, Мелитополе и других населенных пунктах. Запишут всех, что проголосовали "за", но это точно не будет соответствовать действительности", - рассказал Федоров.
Также, по словам чиновника, местные жители массово отказываются сотрудничать с рф:
"Местных мало, россияне завозят десятки тысяч российских чиновников, учителей, прокуроров, полицейских. Именно из этих людей и будут формировать комиссии. Палитра разная. Привозят даже из Сибири. Привозят из Дагестана людей, едва говорящих по-русски", - сообщил чиновник.
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