Россияне депортировали женщину из временно оккупированной Запорожской области "за патриотизм"

17:10 03 октября Киев, Украина

С временно оккупированной территории Запорожской области российские военные депортировали местную жительницу.



Об этом сообщил один из телеграмм-каналов оккупантов.



Имя депортированной россияне не называют. Известно только, что она жила в селе Менчикуры в Веселовском районе Запорожской области.



Женщину обвинили в "патриотизме", а в доказательство привели фотографию ее переписки.

В ней она, например, желает собеседнику" вперед к победе", называет оккупантов "дебилами", а людей, которые пошли на сотрудничество с россиянами, "убогими, которым дали по 5 тысяч рублей".

"К вам применяется мера наказания в виде принудительного выдворения за территорию Запорожской области", - говорит женщине боевки в черной балаклаве на видео, выложенные россиянами.

О дальнейшей судьбе депортированной ничего не известно.





