Россияне депортировали женщину из временно оккупированной Запорожской области "за патриотизм"

С временно оккупированной территории Запорожской области российские военные депортировали местную жительницу.
Об этом сообщил один из телеграмм-каналов оккупантов.
Имя депортированной россияне не называют. Известно только, что она жила в селе Менчикуры в Веселовском районе Запорожской области.
Женщину обвинили в "патриотизме", а в доказательство привели фотографию ее переписки.
Об этом сообщил один из телеграмм-каналов оккупантов.
Имя депортированной россияне не называют. Известно только, что она жила в селе Менчикуры в Веселовском районе Запорожской области.
Женщину обвинили в "патриотизме", а в доказательство привели фотографию ее переписки.
В ней она, например, желает собеседнику" вперед к победе", называет оккупантов "дебилами", а людей, которые пошли на сотрудничество с россиянами, "убогими, которым дали по 5 тысяч рублей".
О дальнейшей судьбе депортированной ничего не известно.
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