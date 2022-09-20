Россияне чаще начали обстреливать системы энергообеспечения Запорожской области – глава ОВА

17:33 20 сентября Киев, Украина

Увеличение обстрелов систем энергообеспечения начали фиксировать после начала контрнаступления украинских военных в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

“Раньше у нас так не было, чтобы они совершали обстрелы, прежде всего, по гражданской инфраструктуре, именно по энергоснабжению. Сейчас они начали бить по этому достаточно часто. Мы видим это по характеру обстрелов, непосредственно по местам", – говорит чиновник.

По словам Старуха, каждый день по области россияне выпускают в среднем около сотни снарядов.

“Позавчера более ста обстрелов было, за прошедшие сутки – 86. Две недели назад в сутки было до 150 обстрелов", – говорит он.

Запорожская область фактически является дорогой из Донетчины в Херсон, поэтому, как говорит Старух, в регионе всегда есть определенный контингент российских войск, которые могут перебрасывать на другие части фронта. Однако в области неблагоприятные условия, которые затрудняют усиление боевых действий.

По поводу интенсивности боевых действий Старух отметил, что сейчас области нет каких-либо столкновений, как это наблюдалось весной или летом.



Кроме того, глава ОВА братил внимание на то, что оккупанты сосредоточили силы на удерживании рубежей, поскольку в течение лета смогли оборудовать, в том числе и эшелонную оборону.