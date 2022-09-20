Россияне чаще начали обстреливать системы энергообеспечения Запорожской области – глава ОВА

Увеличение обстрелов систем энергообеспечения начали фиксировать после начала контрнаступления украинских военных в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По словам Старуха, каждый день по области россияне выпускают в среднем около сотни снарядов.
Запорожская область фактически является дорогой из Донетчины в Херсон, поэтому, как говорит Старух, в регионе всегда есть определенный контингент российских войск, которые могут перебрасывать на другие части фронта. Однако в области неблагоприятные условия, которые затрудняют усиление боевых действий.
По поводу интенсивности боевых действий Старух отметил, что сейчас области нет каких-либо столкновений, как это наблюдалось весной или летом.
Кроме того, глава ОВА братил внимание на то, что оккупанты сосредоточили силы на удерживании рубежей, поскольку в течение лета смогли оборудовать, в том числе и эшелонную оборону.
Кроме того, глава ОВА братил внимание на то, что оккупанты сосредоточили силы на удерживании рубежей, поскольку в течение лета смогли оборудовать, в том числе и эшелонную оборону.
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