Россияне целенаправленно уничтожают северодонецкий Азот, на территории которого скрываются гражданские

11:14 14 июня Киев, Украина





Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай .



Россияне не в первый раз обстреливают "Азот", который является не только одним из крупнейших в Украине производителем аммиака, но и служит как укрытие от обстрелов. На территории предприятия, согласно открытым данным, в начале полномасштабного вторжения было по меньшей мере 13 обустроенных убежищ.



В настоящее время на предприятии прячутся 540-560 человек, у которых остались определенные запасы пищи. Военные рф целенаправленно уничтожают в Северодонецке на Луганщине многоэтажки и территорию предприятия "Азот" , где до сих пор прячутся люди. В результате вражеских обстрелов минувших суток в регионе погибли трое гражданских, а одна женщина получила ранения.Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай .Россияне не в первый раз обстреливают "Азот", который является не только одним из крупнейших в Украине производителем аммиака, но и служит как укрытие от обстрелов. На территории предприятия, согласно открытым данным, в начале полномасштабного вторжения было по меньшей мере 13 обустроенных убежищ.В настоящее время на предприятии прячутся 540-560 человек, у которых остались определенные запасы пищи.

"Целенаправленное попадание в объекты северодонецкого Азота и Стеклопластика. Разрушенный мост, помещения областной ГСЧС, обстрелянные близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. Многие поврежденные многоэтажки в старых районах Северодонецка, некоторые из них российская армия расстреливала так, чтобы снести до самого фундамента”, – рассказывает о ситуации Гайдай.

По состоянию на утро 14 июня, в Северодонецке разрушены все три моста, но пути сообщения с городом существуют.



Наносили удары вражеские войска и по Врубовке, где разрушили 13 домов, по Тошковке, где разрушенными осталось 11 домов, по Лисичанску, где насчитали семь поврежденных зданий, и по Горному, где разрушили два дома.



С начала вторжения россияне в регионе убили уже 360 человек.



Несмотря на тяжелую ситуацию, по словам главы ОВА, наступление в районе Метелкиного у российских военных не удалось.