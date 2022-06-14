Россияне целенаправленно уничтожают северодонецкий Азот, на территории которого скрываются гражданские

Военные рф целенаправленно уничтожают в Северодонецке на Луганщине многоэтажки и территорию предприятия "Азот", где до сих пор прячутся люди. В результате вражеских обстрелов минувших суток в регионе погибли трое гражданских, а одна женщина получила ранения.
Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай .
Россияне не в первый раз обстреливают "Азот", который является не только одним из крупнейших в Украине производителем аммиака, но и служит как укрытие от обстрелов. На территории предприятия, согласно открытым данным, в начале полномасштабного вторжения было по меньшей мере 13 обустроенных убежищ.
В настоящее время на предприятии прячутся 540-560 человек, у которых остались определенные запасы пищи.
Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай .
Россияне не в первый раз обстреливают "Азот", который является не только одним из крупнейших в Украине производителем аммиака, но и служит как укрытие от обстрелов. На территории предприятия, согласно открытым данным, в начале полномасштабного вторжения было по меньшей мере 13 обустроенных убежищ.
В настоящее время на предприятии прячутся 540-560 человек, у которых остались определенные запасы пищи.
По состоянию на утро 14 июня, в Северодонецке разрушены все три моста, но пути сообщения с городом существуют.
Наносили удары вражеские войска и по Врубовке, где разрушили 13 домов, по Тошковке, где разрушенными осталось 11 домов, по Лисичанску, где насчитали семь поврежденных зданий, и по Горному, где разрушили два дома.
С начала вторжения россияне в регионе убили уже 360 человек.
Несмотря на тяжелую ситуацию, по словам главы ОВА, наступление в районе Метелкиного у российских военных не удалось.
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