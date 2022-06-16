Россияне будут насильственно выписывать новорожденным на Херсонщине "гражданство рф"

12:27 16 июня Киев, Украина

Рашисты продолжают красть наших детей, чтобы нарисовать себе красивый "демографический прирост". Оккупационные "власти" Херсонской области заявили, что все дети, рожденные в регионе после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство россии.



Об этом заявил заместитель главы оккупационной "ВГА" Кирилл Стремоусов, которого цитирует кремлевское издание ТАСС .

"Все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство россии, дети-сироты гражданство россии уже получили", - заявил коллаборант Стремоусов.

Стремоусов уверяет, что на российские паспорта в области "ажиотажный спрос", а люди "массово стоят в очередях". Коллаборант утверждает, что в области подано более 10 тысяч заявок на российское гражданство.

Ранее сообщалось, что в первый день раздачи российский паспорт со всего Херсона приняли только 23 человека, среди них коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.