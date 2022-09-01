Россияне бегут из побережья Мариуполя после взрывов в Крыму - мэр

18:15 12 августа Киев, Украина

Семьи оккупантов начали массово бежать с побережья возле Мариуполя после недавних взрывов на аэродроме в Крыму.

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

"Все семьи военных оккупантов после крымского хлопка срочно покинули побережье от села Мелекино до Белосарайской Косы. При том у гауляйтера Иващенко количество охранников выросло с четырех до семи. Страх царит среди коллаборантов и верхушки мариупольских оккупантов. И это - хорошая новость", - написал Андрющенко.

Он также рассказал и о ситуации в Мариуполе, отметив, что очереди в городе везде.

"Мариуполь превращен в настоящую историческую реконструкцию СССР. Даже на вход в магазин - очередь... Мариупольский порт замер. Обещанный паром еще ни разу не зашел в порт - и это хорошая новость", - отметил Андрющенко.

Также советник мэра сообщил о стрельбе, которая произошла в районе Старого Крыма.

"Опять из-за страха сопротивления. Еще один сбитый коптер россиян ДНРовцами. Координация действий оккупантов между собой поражает", - пишет Андрющенко.

Он также сообщил, что в городе за неделю зарегистрировано еще 14 случаев острой кишечной инфекции.